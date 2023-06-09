



Зеленский спит по два часа в сутки и почти не видит своих детей

Полномасштабное вторжение РФ лишило украинского лидера полноценной возможности общаться с родными и даже нормального сна. Зеленский не рассматривает переговоры с Путиным, если РФ не выведет войска.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спит не более двух часов в сутки и не видится со своей семьей. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для издания Bild.



По словам украинского лидера, он спит не более двух часов в сутки и почти не имеет времени и возможностей для того, чтобы пообщаться с членами своей семьи.



"Конечно, мои дети боятся. Мы любим друг друга, и очень тяжело представить жизнь друг без друга", – сказал он.



Репортеры издания, которые записывали не одно интервью с лидером Украины отметили, что никогда ранее не видели его таким эмоциональным.



"Вот человек, который уже 471 день без перерывов на сон ежедневно принимает трудные решения. Посмотрите в эти глаза", – поделился журналист.



Также в интервью Зеленский отметил, что не изменил свое мнение относительно мирных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.



"Если они (россияне - ред.) закончат войну без еще больших потерь, отступив, можно будет говорить о дипломатических вариантах. Если Россия уйдет с территории Украины, и они не будут ждать, пока мы их выгоним за наши границы", - подчеркнул Зеленский.



Напомним, в том же интервью президент Украины рассказал, что его дети находятся в стране, и что он отказался вывозить их, поскольку это было бы несправедливо. Вывоз детей за пределы Украины он со своей супругой Еленой Зеленской даже не рассматривали.