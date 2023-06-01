



Зеленский: Союзники продемонстрировали мощную поддержку по истребителям

Украина получила мощную поддержку от своих союзников по поставке истребителей военным. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции на саммите Европейского политического сообщества в Молдове.



По его словам, он получил решительную поддержку со стороны союзников, присутствовавших на саммите в Молдове, в вопросе предоставления Киеву истребителей для отпора российским войскам.



Также Зеленский сообщил, что подписал соглашение со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом, которое усиливает поддержку Бухарестом "евроатлантической интеграции Украины".



"Это важный шаг в преддверии июльского саммита НАТО в Вильнюсе", - сказал президент.



Во время саммита G7 президент США Джо Байден решительно заявил о поддержке обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16 .

Нидерланды и Дания возглавляют коалицию по подготовке пилотов при поддержке Великобритании и Бельгии.



Как заявил руководитель Пентагона Остин Ллойд, обучение может начаться уже в ближайшие недели, а Нидерланды тем временем могут стать первой страной, которая передаст Украине F-16.



Украина хочет получить именно истребители F-16, поскольку они могут выполнять боевые задания в тылу и передовой, а также прикрывать небо как ПВО.