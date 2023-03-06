



Зеленский собрал Ставку. Бахмут решили не сдавать

В понедельник, 6 марта, Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, участники которого детально рассмотрели ситуацию в Бахмуте.



Так, командующие оперативно-стратегических группировок войск доложили о ситуации на основных направлениях фронта, сообщили в пресс-службе Офиса Президента.



"Особенно подробно члены Ставки рассмотрели ситуацию в Бахмуте. Оценивая ход оборонительной операции, Президент задал вопросы Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте", – говорится в сообщении.



Кроме того, на заседании Ставки были рассмотрены вопросы поставки оружия и оборудования и их распределения по оперативным направлениям.



В заседании Ставки также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, премьер-министр Украины Денис Шмигаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений, а также члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.



Отметим, что вокруг Бахмута продолжаются интенсивные бои. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый вечером 5 марта заявил: "Бахмут остается эпицентром боевых действий, и Вооруженные силы Украины держат этот населенный пункт.., у нас есть возможность туда доставлять боеприпасы, провиант, все необходимое оборудование и вывозить из населенного пункта раненых".



Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что город Бахмут имеет больше символическое, чем оперативное значение, и его "падение" не обязательно будет означать, что РФ изменила ход борьбы.



Тем не менее захватчики пытаются продавить фланги украинской обороны в Бахмуте, но наши военные удерживают позиции. Сам же президент Зеленский ранее заявлял, что украинские военные будут защищать Бахмут, пока это будет разумно.