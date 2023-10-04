



​​​​​​​Зеленский снова заговорил о выборах в Украине: Могут состоятся

Выборы в Украине могут состояться, если Рада внесет изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в эфире Sky TG24.



"Ситуация сложная, но выборы в Украине могут состояться, если парламенту удастся решить все задачи по обеспечению доступа к голосованию. Важно организовать выборы безопасным способом для людей, которые должны голосовать, не подвергаясь нападкам. У нас есть эта задача, но если нашей стране удастся внести изменения в законы, то в Украине пройдут выборы", - рассказал Зеленский.



Ранее Зеленский сообщал, что выборы в Украине в условиях военного положения возможны только в случае обеспечения возможности реализовать право голоса для всех граждан, в частности военнослужащих и вынужденных переселенцев за рубежом. Также должно быть обеспечено финансирование и присутствие иностранных наблюдателей на избирательных участках на передовой.