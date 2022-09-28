



Зеленский сказал, когда закончится война

Украина должна вернуть все свои временно оккупированные территории и только тогда можно будет говорить об окончании войны. Такое заявление сделал Президент Украины Владимир Зеленский во время общения со студентами и преподавателями Гарвардского университета.



"Если не будет четко понятно, что мы вернули свою землю, война закончилась и вот он – мир, а что-то будет всегда под вопросом, какая-то не деоккупированная часть, а другая часть – в каком-то компромиссе, то, поверьте мне, Россия все равно будет возвращаться к оккупации нашей земли", – цитирует главу государства пресс-служба Офиса Президента Украины.



Президент отметил, что Украина, к сожалению, не сможет вернуть своих погибших граждан, но точно может восстановить справедливость, начинающуюся с возвращения своей земли. Зеленский убежден, что война России против Украины продемонстрировала необходимость перезагрузки международных институтов, которые должны реагировать быстрее, желательно превентивно, а не ждать плохого результата.



Также, по его мнению, можно верить или не верить в угрозы России в отношении применения ядерного оружия, но мир должен быть крепким и не бояться запугиваний со стороны того или иного агрессора. "Ибо таких угроз будет еще много. Чтобы их было меньше, должно быть системно выписано, какой будет реакция. Даже на слова или намерения. Чтобы такие военно-политические руководители боялись даже думать угрожать любому государству чем угодно – ядерным оружием, голодом, аннексией или оккупацией", – сказал Зеленский.



Президент убежден, что Украина может подать пример таких изменений в системе международной безопасности, ведь именно на территории нашей страны агрессор нарушал права человека, пытал, изнасиловал, захватывал атомную электростанцию, угрожал ядерным оружием и т.д.



Поэтому, как отметил глава государства, Международная рабочая группа во главе с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком и бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном наработала рекомендации по гарантиям безопасности для нашей страны. "Мы направили их мировым лидерам и хотели бы их применить. Важно, чтобы оказавшиеся в опасности страны за короткое время могли получить и оружие, и санкции против агрессора, и финансовую помощь", – подчеркнул Зеленский.



Отметим, что ранее президент Зеленский озвучивал факторы, от которых зависит наступление мира.