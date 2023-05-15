



Зеленский: Сегодня – Лондон и встреча с другом Риши

Понедельник, 15 мая, Президент Украины Владимир Зеленский проведет в Лондоне. О визите в Великобританию глава украинского государства сообщил в своих соцсетях.



"Сегодня – Лондон. Великобритания – лидер, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество продолжится. Встречусь с моим другом Риши. Проведем предметные переговоры тет-а-тет и делегациями", – написал Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.







