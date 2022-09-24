



Зеленский - россиянам: мобилизация не случайно названа "могилизацией"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал частичную мобилизацию в РФ.

Соответствующее заявление он сделал вечером, 24 сентября.

"Еще раз хочу сказать для русских по-русски.

Объявленная Россией преступная мобилизация не случайно сразу была названа самими же гражданами России "могилизацией". Российских командиров не волнуют жизни россиян – им просто нужно заполнить пустые места, оставшиеся после убитых, раненых, сбежавших или плененных российских солдат", - сказал он.

По словам Зеленского, кем будут заполняться эти места, властей РФ не волнует.

"Хоть молодыми IT-шниками, которые вообще не служили, хоть пенсионерами, которые служили разве что в советской армии. Для вас наступил ключевой момент: именно сейчас решается, закончится ли ваша жизнь", - подчеркнул президент Украины.

Он считает, что не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником.

"Убежать от преступной мобилизации лучше, чем быть искалеченным и потом еще отвечать перед судом за участие в агрессивной войне. Сдаться в украинский плен лучше, чем погибнуть под ударами нашего оружия. Героизм и мужество наших воинов, стремление к независимости и справедливости не оставляют никаких сомнений в том, что Украина победит и что все оккупанты на нашей территории обязательно будут разбиты", - резюмировал Зеленский.