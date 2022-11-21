



Зеленский: Россия уничтожает энергетическую инфраструктуру Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уничтожает энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом он заявил, выступая на Парламентской ассамблеи НАТО.



“Россия сделала ставку на геноцидную политику, поэтому уничтожает нашу энергетическую инфраструктуру. Убить электричество, водо- и теплоснабжение зимой – это и есть цель России, поставить жизнь миллионов людей под прямую угрозу. Это равносильно применению оружия массового поражения. Абсолютное преступление”, – сказал глава государства.



также Зеленский подчеркнул, что Россия угрожает всем, кто не представляет своей жизни без свободы. Сейчас именно Украина борется с агрессором, поэтому она должна стать полноправным членом ЕС и НАТО. Президент призвал Парламентскую ассамблею поддержать заявки Киева на членство в структурах.



Напомним, 21 ноября Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный международный трибунал для наказания россиян.

