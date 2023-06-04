



Зеленский: Россия убила не менее 500 детей в Украине

С начала войны в Украине погибло не менее 500 детей, однако точное количество пострадавших детей пока невозможно установить из-за активных боевых действий и российской оккупации части территории страны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.



"13-летний Дмитрий из Харькова, 4-летняя Лиза из Винницы, Сережа из Новосолоного, которому было всего два дня. В списке невинных детских жертв российской агрессии уже не менее 500 наших детей.



Они могли стать известными учеными, художниками, спортивными чемпионами, творить историю Украины. Их убили российские оружие и ненависть, ежедневно продолжающие уносить и разрушать жизнь украинских детей.



Точное количество пострадавших детей пока невозможно установить из-за активных боевых действий и российской оккупации части территории Украины.



Чтобы защитить жизнь, мы должны выстоять и победить в этой войне! Вся Украина, все наши люди, все наши дети должны быть свободны от российского террора!"