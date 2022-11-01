



Зеленский: Россия повредила около 40% энергетической инфраструктуры Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с комиссаром Европейского Союза по энергетике Кадри Симсон. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



В ходе разговора Зеленский отметил роль Симсон в присоединении Украины к европейской сети ENTSO-E. Он напомнил, что после присоединения наше государство начало экспортировать электроэнергию в Европу и стало одним из гарантов стабильности энергосистемы ЕС.



По словам Зеленского, Россия серьезно повредила уже около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.



"К сожалению, из-за ударов ракетами и беспилотниками-камикадзе со стороны РФ по нашей энергосистеме мы приостановили этот процесс. Но я уверен, что мы все восстановим, и в более спокойное время, когда будет стабилизирована ситуация в нашей энергосистеме, мы продолжим экспорт электроэнергии в Европу", – подчеркнул президент Украины.



Зеленский также подробно рассказал о потребностях Украины для восстановления энергетической инфраструктуры и призвал Еврокомиссию играть координационную роль в привлечении помощи со стороны стран-членов ЕС.



Отдельное внимание стороны уделили дальнейшему усилению энергетических санкций против РФ. Президент Украины призвал ввести ценовые ограничения на российский газ в дополнение к ценовым ограничениям на нефть, а также ограничить поставки российского сжиженного газа в страны ЕС в рамках следующего санкционного пакета, который необходимо утвердить как можно скорее.



Ранее Симсон заявила, что если Россия продолжит вредить энергетической инфраструктуре Украины, поставлять электроэнергию Украине будет Европейский Союз.