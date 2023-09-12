



Зеленский: Россия хочет заморозить войну и превратить ее в обыденность

Россия сейчас пытается заморозить войну против Украины и сделать обыденными шокирующие события. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед нидерландскими студентами.



"Они (россияне - ред.) хотят, чтобы геноцид стал чем-то, что играет на заднем плане. Они хотят заморозить войну и превратить шокирующие события в нечто повседневное", - рассказал глава украинского государства.



Зеленский подчеркнул, что мир еще недостаточно объединился против таких действий России, поэтому Украина пытается наладить новые партнерские отношения.



При этом президент высоко оценил вклад Нидерландов в помощи Украине.



"Ваш вклад помогает нам объединить мир во имя общих ценностей. Это делает нашу оборону сильнее", - добавил Зеленский.



Напомним, Нидерланды являются одним из основных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. Они предоставляют нашей стране как экономическую, так и военную помощь.

