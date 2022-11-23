



Зеленский: Россия доказала, что является страной-террористом

Россия в очередной раз доказала, что является страной-террористом, нанеся ракетные удары по украинским объектам. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.



"Сегодня Европарламент признал Россию страной-спонсором терроризма. Наконец, спасибо всем европарламентариям. Россия доказала всему миру, что все это правда, применив 67 ракет по нашей инфраструктуре, по нашей энергетике, по обычным людям. Результат трагичный - большое число раненых, есть погибшие", - отметил он.



По его словам, над восстановлением энерго- и водоснабжения работают все службы и местные власти. "Задания поставим, все это восстановим и все это пройдем, потому что мы с вами несокрушимый народ", - добавил он.

