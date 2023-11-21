



Зеленский: РФ хочет свергнуть меня, Украина имеет право ликвидировать Путина

Россия планирует свергнуть Владимира Зеленского. Срок операции российских спецслужб по его устранению – конец 2023 года. О таком плане Кремля рассказал Президент Украины в интервью таблоиду The Sun, вышедшем во вторник, 21 ноября.



"Последняя информация: они (РФ – ред.) очень хотят – есть план "Майдан-3", – чтобы сменить Президента Украины. Возможно, не через убийство, а через смену (власти – ред.)", – рассказал Владимир Зеленский.



Глава государства располагает информацией, что ради достижения такого плана россияне будут использовать любые инструменты, которые у них только есть.



"Идея состоит в том, чтобы до конца этого года совершить новую операцию. Они даже дали ее название. Но, видите ли, мы можем с этим жить", – заметил Президент Украины.



При этом он абсолютно уверен, что Украина имеет полное право ликвидировать российского президента Владимира Путина, если такая возможность появится.



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"Они (россияне – ред.) будут использовать любые инструменты, которые они имеют", – сказал Владимир Зеленский, заметив, что Украина, в свою очередь, ликвидирует Путина, если появится такая возможность.



"Это война, и Украина имеет все права защищаться", – объяснил свою позицию президента.



К слову, украинские спецслужбы предотвратили не менее пяти или шести заговоров с целью убийства Президента Владимира Зеленского. Первый сорванный сговор он сравнил с первой вспышкой Covid.



"Первый раз был очень интересным, это как Covid – люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно. А потом – я просто делюсь с вами подробностями – еще одна группа приехала в Украину, чтобы (попробовать) это сделать", – рассказал Зеленский.



А вот на вопрос, причастна ли Украина к покушениям на коллаборантов и чиновников РФ на временно оккупированных территориях, Владимир Зеленский отвечать отказался.



"Я не могу обсуждать с вами какие-то спецоперации украинской разведки, секретной службы или каких-то спецподразделений. Есть некоторые моменты, которые мы не обсуждаем", – резюмировал Президент Украины.



Надо сказать, что о плане РФ "Майдан-3" президент Зеленский говорит не впервые. Так, на днях в разговоре с группой иностранных журналистов глава украинского государства, ссылаясь на данные украинской разведки, рассказал о том, что РФ стремится посеять раскол в украинском обществе, создать "хаос" внутри страны и устранить президента, и как раз этот план в России называют "Майдан 3".



В связи с этим Владимир Зеленский анонсировал законодательные инициативы по укреплению Украины и противодействию тем, кто пытается расшатать государство изнутри.



Полный вариант интервью Президента Украины Владимира Зеленского смотрите на видео:



