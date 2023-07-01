



Зеленский: РФ готова спровоцировать взрыв на ЗАЭС

Локальный взрыв на Запорожской атомной электростанции, который готова спровоцировать Россия, может привести к выбросу радиации.



Об этом на пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом предупредил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, не исключено, что РФ применит дистанционное минирование, после чего в подрыве, традиционно, обвинит Украину, если ЗАЭС к тому моменту будет под контролем страны.



"Они хотя это сделать, чтобы показать, что эта война опасна для всего мира. Спровоцировать это так, что это сделали не они. Будет сложно, чтобы кто-то в это поверил, но для информационного пространства, для того чтобы люди боялись, чтобы потом, в особенности, наши партнеры-скептики, начали политически останавливать Украину и наше контрнаступление", - подчеркнул Зеленский.



Он напомнил, что украинская сторона вела долгие переговоры с партнерами о необходимости перехода ЗАЭС под полный контроль Украины.



"Крайне важно, чтобы в момент перехода МАГАТЭ все проверила, потому что может быть дистанционное заминирование", - отметил он.



По словам Зеленского, это необходимо, поскольку в случае взрыва будут говорить: когда станция была под контролем РФ - "все было хорошо, а сейчас вот, пожалуйста, есть выброс".

