Зеленский: Результаты переговоров с Байденом отразится на поле боя
Сегодняшний визит президента США Джо Байдена в Киев самый важный в истории двусторонних отношений между странами. Результаты переговоров будут ощутимыми в укреплении обороны Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с Джо Байденом.
"Этот первый за 15 лет визит президента США в Украину - самый важный за всю историю украино-американских отношений. Именно в этот период, потому что этот период - самый сложный период, когда наше государство бьется за свою свободу и свободу всех европейцев, всех людей свободного мира", - сказал Зеленский.
По его словам, он провел "содержательные переговоры" с президентом США, а результаты этого визита, безусловно, будут ощутимыми в укреплении оборонных возможностей Украины.
"Обсудили также вопрос дальнобойного оружия и оружия, которое еще может поставляться в Украину",- заявил Зеленский, подчеркнув, что у "российских попыток реванша не будет шанса".
Также Зеленский заявил, что сегодняшние переговоры Украины и США были очень плодотворными, и их результаты будут отражены на поле боя.
"Сегодняшние переговоры с Джо Байденом были плодотворными... Мы надеемся, что этот 2023 год станет годом победы", - заявил Зеленский.
По словам президента, Украину ждет очень тяжелый период, но она достигнет "исторических достижений" с помощью США и других стран-партнеров.
"Сегодняшние переговоры были очень плодотворными, очень важными и очень решающими... результаты обязательно повлияют на поле боя", - отметил Зеленский.