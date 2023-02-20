



Зеленский: Результаты переговоров с Байденом отразится на поле боя

Сегодняшний визит президента США Джо Байдена в Киев самый важный в истории двусторонних отношений между странами. Результаты переговоров будут ощутимыми в укреплении обороны Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с Джо Байденом.



"Этот первый за 15 лет визит президента США в Украину - самый важный за всю историю украино-американских отношений. Именно в этот период, потому что этот период - самый сложный период, когда наше государство бьется за свою свободу и свободу всех европейцев, всех людей свободного мира", - сказал Зеленский.



По его словам, он провел "содержательные переговоры" с президентом США, а результаты этого визита, безусловно, будут ощутимыми в укреплении оборонных возможностей Украины.



"Обсудили также вопрос дальнобойного оружия и оружия, которое еще может поставляться в Украину",- заявил Зеленский, подчеркнув, что у "российских попыток реванша не будет шанса".



Также Зеленский заявил, что сегодняшние переговоры Украины и США были очень плодотворными, и их результаты будут отражены на поле боя.



"Сегодняшние переговоры с Джо Байденом были плодотворными... Мы надеемся, что этот 2023 год станет годом победы", - заявил Зеленский.



По словам президента, Украину ждет очень тяжелый период, но она достигнет "исторических достижений" с помощью США и других стран-партнеров.



"Сегодняшние переговоры были очень плодотворными, очень важными и очень решающими... результаты обязательно повлияют на поле боя", - отметил Зеленский.