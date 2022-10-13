



Зеленский: резолюция в ПАСЕ - важный сигнал, но не расслабляемся

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал принятую в ПАСЕ резолюцию, которая признает Россию государством-террористом.

Соответствующее заявление он сделал в ходе традиционного вечернего обращения к нации в преддверии Дня защитника Украины.

"Есть мощный отклик от ПАСЕ – это первая международная организация, которая определила существующий в России режим как террористический. Очень важно, что это — политический сигнал", - сказал он.

По словам президента Украины, это сигнал членам Совета Европы и всем государствам мира, связанным с РФ, которая развязала войну.

"Мир видит, что происходит. Знает цену тому фарсу, который Россия устроила на оккупированной территории под видом псевдореферендумов. 143 государства-члена ООН поддержали резолюцию, которая защищает базовые принципы Устава ООН и осуждает Россию за преступную попытку аннексии нашей территории. Это рекордное количество государств, поддерживающих Украину. Но я верю, что будет больше", - добавил он.

Зеленский также повторил призыв к украинцам быть начеку в День защитника Украины, 14 октября, из-за возможности массированных ракетных обстрелов.

"Не расслабляемся. Бьем врага. Соблюдаем правила безопасности. Прислушаемся к сигналу воздушной тревоги – особенно завтра. И делаем все, чтобы усилить Украину", - резюмировал он.