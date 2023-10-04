



Зеленский: Разведка прогнозирует усиление ядерных угроз от России

Россия к концу 2023 года, вероятно, усилит ядерные угрозы. Это будет очередным проявлением слабости со стороны агрессора. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Sky TG24.



Глава государства подчеркнул, что постоянное напоминание россиян о своем ядерном оружии "это проявление не силы, а слабости". Они прибегают к таким шагам, поскольку ни боевые действия, ни работа дипломатов не принесли желаемых для оккупантов результатов.



"Они хотели уничтожить нашу независимость, но не смогли победить на земле. К концу года, по данным нашей разведки, ядерных угроз будет больше", - добавил Зеленский.



Напомним, представители российской власти и пропагандисты неоднократно заявляли о возможности применения ядерного оружия. Они уже угрожали не только Украине, но и странам Запада.



В свою очередь секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что ядерные угрозы РФ продолжат оставаться простым блефом до тех пор, пока другие страны не станут поддаваться такому шантажу.