



Зеленский рассказал подробности о новой военной помощи из Европы

Украина достигла важных договоренностей в ходе визита президента Владимира Зеленского в четыре страны Европы. В частности, были анонсированы по меньшей мере четыре новых оборонных пакета от партнеров и есть решение о поставке истребителей F-16.



"Результатами визитов в течение этих четырех дней являются, по меньшей мере, четыре новых оборонных пакета от наших партнеров. А основное чего мы достигли - это открытие для нашего государства поставок F-16", - сказал Зеленский во время ветеранского форума.



В частности, по его словам, есть договоренности о конкретном количестве первой поставки истребителей от Нидерландов и Дании. Однако президент отметил, что идет работа над "еще большим результатом".



"Я встретился с нашими ребятами, которые уже начали тренировки в Дании. Также украинские пилоты и инженеры начнут обучение в других странах авиационной коалиции. Мы расширяем тренировочные программы", - добавил Зеленский.