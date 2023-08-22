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Зеленский рассказал подробности о новой военной помощи из Европы
22.08.2023 12:42 Раиса Вовк

Зеленский рассказал подробности о новой военной помощи из Европы

Украина достигла важных договоренностей в ходе визита президента Владимира Зеленского в четыре страны Европы. В частности, были анонсированы по меньшей мере четыре новых оборонных пакета от партнеров и есть решение о поставке истребителей F-16.

"Результатами визитов в течение этих четырех дней являются, по меньшей мере, четыре новых оборонных пакета от наших партнеров. А основное чего мы достигли - это открытие для нашего государства поставок F-16", - сказал Зеленский во время ветеранского форума.

В частности, по его словам, есть договоренности о конкретном количестве первой поставки истребителей от Нидерландов и Дании. Однако президент отметил, что идет работа над "еще большим результатом".

"Я встретился с нашими ребятами, которые уже начали тренировки в Дании. Также украинские пилоты и инженеры начнут обучение в других странах авиационной коалиции. Мы расширяем тренировочные программы", - добавил Зеленский. 

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