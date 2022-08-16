



Зеленский рассказал, кто и как может повлиять на Путина

На президента России Владимира Путина может повлиять только давления со стороны собственных граждан из-за отказа странами Европы в выдаче виз для въезда.

Такое мнение в интервью The Washington Post выразил президент Украины Владимир Зеленский.

"Пусть русские едут домой, пусть все едут в Россию", - сказал он.

По словам Зеленского, жизнь Путина зависит от того, угрожает ему его население или нет.

"Больше ему ничего не угрожает. Поэтому, когда его население будет давить на его решения, тогда будут и результаты", - подчеркнул он.