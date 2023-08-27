



Зеленский рассказал, будут ли в Украине проведены выборы

Проводить выборы, согласно законодательству, запрещено, но украинский парламент может изменить законодательство, если США и Европа согласятся выполнить несколько условий. Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский в интервью журналистке Наталье Мосейчук.



На днях сенатор Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что в Украине должны состояться выборы, несмотря на введенное военное положение из-за широкомасштабного вторжения РФ.



Президент Украины ответил, как он относится к выборам в Украине во время полномасштабной войны.



"Проводить выборы, согласно законодательству, запрещено. А Линдси, мы с ним встречались и говорили. Расколоть поддержку США может несколько элементов. Один из них - это выборы. Были голоса в Республиканской партии, а потом американская пресса это поддержала, что США даже во время войны проводили выборы. Логика в том, что если защищаешь демократию, то во время войны ты должен об этой защите думать, а выборы - один из элементов защиты. Но согласно законодательству (люди же не просто так это сделали), запрещены выборы. Провести их сложно", - сказал президент.



Он отметил, что украинские парламентарии могли бы внести изменения в законодательство и в избирательный кодекс, чтобы сделать выборы возможными. Но, если США и европейские партнеры выполнят несколько условий.



"Я сказал, если вы готовы дать мне 5 млрд, потому что я не человек, который занимается брусчаткой, и не смогу просто забрать из бюджета 5 млрд. Мне кажется, именно такая сумма нужна для выборов в обычное время, а в военное - я не знаю, какая это сумма. Проводить в кредит выборы я не буду, забирать деньги от оружия и давать их на выборы также не буду", - рассказал Зеленский.



Кроме финансовой поддержки, по словам президента, США и Европа должны обеспечить прозрачность выборов, а именно, направить в Украину своих наблюдателей, включая линию фронта.



"Но, самое главное - давайте рисковать тогда вместе. Наблюдатели должны быть в окопах. Я ему сказал, на передовую мы должны отправить наблюдателей, чтобы наши выборы были легитимными для всего мира. Это абсолютно справедливо", - сказал он.



Президент также отметил, что он не хочет фантазировать о жизни без выборов в течение 3, 5 или 7 лет.



"Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что она держится. Я ни за что не держусь. Я бы хотел провести выборы. Мне нравится это сделать, когда нам нужно, в течение года", - подытожил глава государства.



Следует отметить, что ближайшие выборы в Украине парламентские. Их проведение запланировано на 29 октября 2023, но в условиях войны такая возможность запрещена законом.



Также уже в 2024 году в Украине должны пройти президентские выборы. Они запланированы на конец марта.



