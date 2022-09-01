



Зеленский рассчитывает, что Израиль присоединится к санкциям против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.



Зеленский заявил, что ожидает, что Израиль примет участие в международных санкциях против России.



"Рассчитываю на присоединение его страны к санкциям в отношении России и оказание практической помощи Украине в противодействии агрессии Российской Федерации", - написал Зеленский после разговора с Лапидом.



Президент Украины также отметил, что это был его первый телефонный разговор с Лапидом, который стал премьер-министром после того, как Нафтали Беннет ушел с должности.



