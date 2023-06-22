



Зеленский: Радиация не спрашивает, кто нейтрален, а кто нет

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам сообщил, что состоялся брифинг для стран-партнеров по ситуации на Запорожской атомной станции, на котором была озвучена вся информация о том, что готовит страна-агрессор.



"Провели брифинг для стран-партнеров по ситуации на Запорожской атомной станции. Были представители стран Большой семерки, Большой двадцатки, представители международных организаций. Здесь, в Офисе. От ГУР, от команды Офиса, от наших дипломатов предоставлена имеющаяся информация. Наш принцип прост: мир должен знать, что готовит оккупант. Каждый, кто знает, должен действовать.



Мы продолжим информировать партнеров. Будет предоставлена информация и тем странам, которые изображают определенную нейтральность даже сейчас. Очевидно, что радиация не спрашивает, кто нейтрален, и может достичь кого-либо в мире… Соответственно, кто-либо в мире сейчас может помочь, и что делать – совершенно известно. Требуется полная деоккупация Запорожской атомной станции.



И сегодня же я поручил министру внутренних дел Украины Игорю Клименко провести все необходимые мероприятия, всю необходимую разъяснительную работу с нашими людьми по всем имеющимся рискам. И в ближайшее время это будет сделано".



