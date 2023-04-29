



Зеленский - Путину: мир шире, чем бункер

Президент Украины Владимир Зеленский поиздевался над российским лидером Владимиром Путиным, намекнув, что тот сидит в бункере.



По данным издания УНИАН, такое заявление он сделал в интервью европейским журналистам.



В частности, у него задали вопрос, бывал ли он в отпуске во время полномасштабной войны, которую развязала Россия.



"У меня не было отпуска, потому что я не могу себе его позволить, нет отпуска на войне", - ответил Зеленский.



По его словам, чтобы "не потерять адекватность", нужно себя на что-то переключать: что-то почитать или посмотреть, чем он и занимается.



"Очень рано я просыпаюсь и читаю литературу, желательно литературу, а не интернет. Иногда, как мы все современные люди, начинаешь читать книгу и плавно переходишь к мобильному телефону и так заходишь в Интернет, чтобы почитать, что есть в мире. Это очень важно знать за что мы боремся, быть адекватным. Важно пообщаться с людьми. Не сидеть в бункере, а понимать, что мир шире, чем твой бункер. Мы понимаем о ком я говорю", - намекнул на Путина Зеленский.