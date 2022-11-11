



Зеленский: Путин точно не устал от войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в перспективу мирных переговоров с Российской Федерацией и не собирается возвращаться к ним, пока Россия продолжает говорить на языке ультиматумов. Об этом он сказал в интервью CNN.



“Они не хотят окончания войны. Хотя они уже чувствуют усталость. Только Кремль, только один человек, возглавляющий Российскую Федерацию, не устал от этой войны. Он (Путин – ред.), возможно, устал от жизни в принципе из-за своего возраста, но он точно не устал от войны”, - сказал Зеленский.



Президент Украины отметил, что когда Россия действительно захочет мира, "мы это точно почувствуем и увидим", однако в настоящее время заявления российской стороны о мирных переговорах остаются лишь словами.



"Одних слов недостаточно - остановите войну, выйдите с нашей территории, перестаньте убивать людей, начните возмещать ущерб, который вы нанесли нашей стране, привлеките к ответственности преступников... А пока это только слова", - добавил он.



По словам главы Украинского государства, переговоры с Путиным невозможны из-за того, что он и далее продолжает говорить только на языке ультиматумов.



“Я не слышал ничего, кроме ультиматумов, от нынешнего президента России. Начиная с 24 февраля были одни только ультиматумы - денацификация, демилитаризация… Все начинается с частицы "де" - они всегда хотят лишить нас чего-то. Насильно, на нашей же земле. Поэтому я и сказал, что не собираюсь разговаривать с этим лицом, если оно санкционирует и проведет фиктивные "референдумы". Я сказал, что если это будет сделано, это будет означать неуважение к нашим людям, нашим правам, нашим свободам… О чем тогда с ним говорить? Но я не закрывал двери для переговоров. Я сказал, что мы будем готовы говорить с Россией, но с другой Россией”, - отметил Зеленский.



Президент Украины подчеркнул, что к теме переговоров с РФ можно будет вернуться только тогда, когда российская сторона будет готова пойти на значительные уступки.



“Об этом можно говорить, когда они признают себя оккупантами и проявят готовность вернуть нам все: землю, права, свободу, деньги и, что самое важное, справедливость. Поскольку для родителей, потерявших своих детей, денег не будет достаточно, это для них не приоритет. Им нужна справедливость. Но пока что я не слышал таких заявлений от российской федерации – ни от путина, ни от кого-либо еще”, - сказал Зеленский.



Ранее Зеленский заявил, что потери россиян на войне, развязанной Кремлем против Украины, по меньшей мере в десять раз превышают потери украинской стороны.