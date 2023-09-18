



Зеленский: Путин стал в один ряд с раком, ВИЧем и ковидом

Российский президент Владимир Путин "стал в одну строчку с раком, ВИЧем, ковидом". Шаги, которые он сейчас предпринимает, неминуемо ведут к третьей мировой войне. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью СBS.



"Путин стал в одну строчку с раком, ВИЧем, ковидом. Вы должны понять, если общество России не понимает, что эта трагедия будет на их плечах, что это будет на их совести. Если они не понимают, то мир должен объединиться и сказать" , - говорит Зеленский.



По словам президента, у России есть мощные соседи, очень мощные страны мира.



"Я не говорю о многомиллионных нациях, есть миллиардные нации, которые должны просто ему сказать, что твои шаги (Путина, - ред.) - это шаги, ведущие к третьей мировой войне и виноватый в третьей мировой войне будешь только ты - один человек, одна болезнь", - добавил глава государства.



Зеленский напомнил, что война уносит жизнь, хотя это "не беда природная", "это не какой-то вызов, это рукотворное".



"Именно руками Путина создана трагедия в мире, которая уносит жизни мирных людей. Вот на что должны обращать внимание страны мира. Это самое главное. Сражайтесь там, где ничего не работает, думайте, подключайте мозг умных и талантливых людей всего мира там, где есть вызов , там, где планеты может не быть, там, где жизнь сокращается. Побеждайте ВИЧ, побеждайте рак, побеждайте ковид, побеждайте то, что действительно является трагедией. Но извините, где ковид, и где Путин", - добавил он.