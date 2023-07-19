



Зеленский: Путин - садист, маньяк и фашист, готовый убить всех нас

Президент РФ Владимир Путин - садист, который готов убить всех, кто не согласен с его фашистской идеологией. Такое заявление сделал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью африканским журналистам.



"Он решил всех нас убить. Понимаете? Он решил убить всех, кто не согласен с абсолютно фашистской идеологией президента Путина. С его идеологией", - отметил президент.



"Он понимает только силу. Он понимает, пока у него есть то или иное оружие, пока у него есть многомиллионное население, которое готово идти и воевать просто, чтобы забрать у людей жизнь и право... И он потому он такой смелый. Очень смелый, когда у тебя есть миллионы людей, которых можно кидать. А когда есть миллионы людей, которых нужно сохранить, ты по-другому относишься к войне", - подчеркнул Зеленский.



По словам главы государства, "когда он подошел к Киеву и предложил свои ультиматумы, мы сказали, что ультиматумами не надо здесь говорить. Когда он заказывал мое убийство, моего окружения и моей семьи, мы говорили, что этот ультиматум тоже не пройдет. И несколько было таких позиций. Когда он не смог убить нас, не смог захватить Киев, он ослабил ультиматумы".



"Все были готовы воспринимать, что окончание войны должно быть, да, при уважении к нашему суверенитету, но все равно может быть в формате дипломатии. И тогда мы вошли в Бучу, и обнаружили массовые захоронения. Просто люди с завязанными руками, ногами, насильственные смерти, замученные, массовые могилы. Ну кто готов говорить с этим маньяком?", – добавил Зеленский.



По его словам, "тогда мы сказали, что придет время, и война все равно закончится дипломатически, но с этим человеком говорить… ну, извините, у него по локоть руки в крови".



Зеленский также добавил, что в последнее время все меньше лидеров говорят о возможном диалоге.



"Потому что все меньше и меньше людей верят в то, что он президент. И все больше сознается в том, что он просто садист", - сказал глава украинского государства.



"Посмотрите. Зерновая инициатива. Где в этом коридоре войско? Где там выстрелы? Там зерно. Оно уезжает в Украину? Нет. От этого зависит, накормятся ли украинцы? Нет. От этого зависит, будет ли голод в некоторых ваших государствах. Он фашист", - подчеркнул Зеленский.







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