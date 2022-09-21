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Зеленский: Путин хочет утопить Украину в крови
21.09.2022 16:03 Ольга Белозерова

Зеленский: Путин хочет утопить Украину в крови

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью немецкой газете Bild, в котором отреагировал на объявление частичной мобилизации в РФ. 

Зеленский отметил, что не смотрел выступление Путина, но отметил, что у него есть "вся информация", которая ему нужна.

"Путин хочет утопить Украину в крови, но также и в крови своих солдат", - подчеркнул украинский президент.

Как пишет Bild, Зеленского "не смутили угрозы Путина" и он не планирует отменять отвоевание захваченных россиянами территорий.

"Мы будем действовать согласно нашим планам шаг за шагом. Я уверен, что мы освободим нашу территорию", - заявил Зеленский.

Также президент Украины прокомментировал заявления Путина о возможном применении ядерного оружия. 

"Я не верю, что он применит это оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие", - сказал он.

В то же время Зеленский не исключает, что такое может произойти: "Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски". 

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