



Зеленский: Путин хочет утопить Украину в крови

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью немецкой газете Bild, в котором отреагировал на объявление частичной мобилизации в РФ.



Зеленский отметил, что не смотрел выступление Путина, но отметил, что у него есть "вся информация", которая ему нужна.



"Путин хочет утопить Украину в крови, но также и в крови своих солдат", - подчеркнул украинский президент.



Как пишет Bild, Зеленского "не смутили угрозы Путина" и он не планирует отменять отвоевание захваченных россиянами территорий.



"Мы будем действовать согласно нашим планам шаг за шагом. Я уверен, что мы освободим нашу территорию", - заявил Зеленский.



Также президент Украины прокомментировал заявления Путина о возможном применении ядерного оружия.



"Я не верю, что он применит это оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие", - сказал он.



В то же время Зеленский не исключает, что такое может произойти: "Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски".