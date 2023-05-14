



Зеленский: Путин - это катастрофа. Он должен просить пощады

Президент Украины назвал кремлевского диктатора "катастрофой", выступая на вручении премии Карла Великого, которую Зеленскому сегодня вручили в Германии.



"Путин выбрал катастрофу. И он один. И сейчас все понимают то, что и мы. Путин и есть катастрофа и агрессия. Он должен просить пощады. И тогда будет наш ответ — трибунал", - заявил Владимир Зеленский.







Во время выступления президента Украины премия Карла Великого упала на пол. Он сказал по-английски "россияне", поднял коробку и продолжил выступление.



