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Зеленский: Путин - это катастрофа. Он должен просить пощады
14.05.2023 21:36 Евгения Маркова

Зеленский: Путин - это катастрофа. Он должен просить пощады

Президент Украины назвал кремлевского диктатора "катастрофой", выступая на вручении премии  Карла Великого, которую Зеленскому сегодня вручили в Германии.

"Путин выбрал катастрофу. И он один. И сейчас все понимают то, что и мы. Путин и есть катастрофа и агрессия. Он должен просить пощады. И тогда будет наш ответ — трибунал", - заявил Владимир Зеленский.



Во время выступления президента Украины премия Карла Великого упала на пол. Он сказал по-английски "россияне", поднял коробку и продолжил выступление.

 

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