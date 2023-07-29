



Зеленский: пусть каждый российский убийца знает - Украина победит

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение, рассказав о своей поездке на Донбасс по случаю дня Сил Специальных Операций.



По словам украинского лидера, он посетил Часов Яр, Краматорск, Славянск, Дружковку и Константиновку, где встретился с защитниками страны.



"Имел честь лично поздравить и наградить воинов Сил Специальных Операций по случаю их профессионального дня. Они всегда находятся на наиболее горячих участках фронта, на наиболее ответственных, особых задачах", - рассказал Зеленский.



Он отметил, что встретился с воинами на Бахмутском направлении, поблагодарив их за профессионализм в защите Украины. Президент еще раз подчеркнул, что подробно о деятельности ССО сейчас рассказывать нельзя из-за специфики операций.



"Ребята наносят особенно чувствительные удары по российским террористам. Из того, что сейчас можно говорить, конечно, это участие в ключевых боевых операциях, в частности, Бахмут, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Соледар. Вместе со всеми защищали Киев и Гостомель, Бучу, Ирпень, Мощун, Макаров, Остров Змеиный – это тоже ССО вместе с разведкой, вместе с "альфовцами" и Военно-Морскими силами. Кинбурнская коса. Херсон. Сейчас – освобождение Старомайорского. Это тоже результат, в частности, ССО", - пояснил Зеленский.



По словам украинского лидера, за все время войны 18 воинов ССО были удостоены звания Героя Украины, из них 13 - посмертно.



"Пусть каждая потеря России будет расплатой за ее зло и пусть каждый оккупант, каждый российский убийца, все ответственные за этот террор против Украины и украинцев знают – пока еще живы, – что справедливость победит. Украина победит! Спасибо всем, кто приближает нашу победу! Вечная память каждому и каждой, кто отдал свою жизнь ради Украины! Слава Украине!" - резюмировал президент.

