



Зеленский провел переговоры с Эрдоганом. Подробности

18 августа во Львове прошли переговоры Президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.



Встреча проходила во дворце Потоцких, в центре Львова, где собралось около сотни журналистов, да и просто любопытных людей. К слову, чтобы попасть на мероприятие, представителям СМИ довелось пройти как никогда строгий контроль безопасности.



В целях безопасности перекрыты были и прилегающие ко дворцу кварталы, а в самом городе фиксировалось большое число автомобилей с турецкими номерами. И не удивительно, поскольку Реджеп Тайип Эрдоган и турецкая делегация приехали в Украину через Польшу.



Но, вернемся к переговорам глав двух государств - Украины и Турции. Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили весь комплекс двусторонних отношений и согласились, что дальнейшее расширение сотрудничества между государствами только усилит обе стороны.



В ходе встречи Президент Украины отметил важность визита турецкого коллеги: "Это весомый месседж поддержки со стороны такой мощной страны, как Турция". Владимир Зеленский выразил благодарность Республике Турция за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.



Обе стороны подчеркнули заинтересованность в том, чтобы Турция в дальнейшем оставалась надежным партнером Украины.



Кроме того, главы двух государств дали положительную оценку реализации зерновой экспортной инициативы. Владимир Зеленский отметил ведущую роль Турции и лично Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что эта инициатива была начата и реализуется; она помогает справиться с глобальным продовольственным кризисом.



Лидеры обсудили возможность усовершенствования инициативы, усиления безопасности ее реализации, увеличения объемов соответствующего экспорта.



Обсудили Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган и вопрос масштабного похищения Россией зерна на временно оккупированной территории Украины. В частности, обе стороны указали на то, что оккупанты присвоили почти 0,5 млн тонн зерна, и подчеркнули: любая торговля ворованным является недопустимой.



"Попытки России продать ворованное должны быть остановлены", – в частности, подчеркнул Владимир Зеленский.



Президенты Украины и Турции также обсудили ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции, в частности, ядерный шантаж со стороны РФ, действия которой угрожают катастрофой как Украине, так и всему миру.



Владимир Зеленский подчеркнул, что российский ядерный шантаж на Запорожской АЭС – это один из самых серьезных рисков, которые создала война России против Украины.



Поэтому, считает Владимир Зеленский, миссией и обязанностью каждой страны должна стать жесткая и последовательная реакция на любые проявления ядерного шантажа с целью его остановки. "Россия должна вывести свои войска со станции немедленно", – подчеркнул Президент Украины.



В ходе переговоров главы двух государств обсудили и вопросы оборонного взаимодействия, а также перспективы сотрудничества в этом направлении.



Владимир Зеленский выразил надежду на то, что президент Турции примет участие во втором саммите Крымской платформы.



Президент Украины поблагодарил от себя лично и от имени своей супруги Елены первую леди Турции за участие в недавно прошедшем киевском Саммите первых леди и джентльменов.

