



Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. 5 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.



Также Зеленский обсудил с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сотрудничество стран, вопросы ядерной безопасности, в частности ситуацию на ЗАЭС.



"Захватчиков там не должно быть. Пообщались также об обмене военнопленными при турецком посредничестве, развитии зернового соглашения. Ценим готовность Турции принять участие в реализации нашей формулы мира", - указано в сообщении.



Еще Президент Украины провел плодотворный разговор с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Стороны обсудили формулу мира. Зеленский поблагодарил Левитса за его решительную поддержку Украины и многомерную помощь Латвии - договорились продолжить сотрудничество по усилению обороноспособности Украины.

