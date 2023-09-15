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Зеленский провел встречу с прокурором Гааги Каримом Ханом
15.09.2023 15:28 Раиса Вовк

Зеленский провел встречу с прокурором Гааги Каримом Ханом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом. 

"Сотрудничество нашего государства, всех наших правоохранительных институций, Офиса Генерального прокурора с Международным уголовным судом - абсолютно системное и приближает реальную ответственность за российские военные преступления", - отметил президент.

Зеленский добавил, что уже есть первый четкий результат этого сотрудничества - исторический ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Президент уверен, что будут и все остальные справедливые результаты.

Напомним, что 17 марта МКС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по обвинению в похищении украинских детей.

Также 14 сентября  МУС открыл в Киеве полевой офис - крупнейшее представительство суда за пределами Гааги. 

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