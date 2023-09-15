



Зеленский провел встречу с прокурором Гааги Каримом Ханом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом.



"Сотрудничество нашего государства, всех наших правоохранительных институций, Офиса Генерального прокурора с Международным уголовным судом - абсолютно системное и приближает реальную ответственность за российские военные преступления", - отметил президент.



Зеленский добавил, что уже есть первый четкий результат этого сотрудничества - исторический ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.



Президент уверен, что будут и все остальные справедливые результаты.



Напомним, что 17 марта МКС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по обвинению в похищении украинских детей.



Также 14 сентября МУС открыл в Киеве полевой офис - крупнейшее представительство суда за пределами Гааги.