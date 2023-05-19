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Зеленский провел встречу с премьер-министром Ирака: детали
19.05.2023 19:05 Раиса Вовк

Зеленский провел встречу с премьер-министром Ирака: детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа Саббаром Ас-Судани.

"Во время встречи с Премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа Саббаром Ас-Судани поблагодарил за солидарность Ирака с Украиной и украинским народом, жесткую позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства, принципа нерушимости границ и соблюдения норм международного.

Обсудили возможные пути участия Ирака в имплементации украинской формулы мира, являющейся надежным инструментом остановки войны, а также взаимодействие в гуманитарной сфере. Благодарны Ираку за поддержку Украины в рамках международных организаций, в частности, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

Пригласил Премьер-министра Ирака посетить Украину с визитом с целью обсуждения важных направлений межгосударственного сотрудничества".

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