



Зеленский провел встречу с премьер-министром Ирака: детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа Саббаром Ас-Судани.



"Во время встречи с Премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа Саббаром Ас-Судани поблагодарил за солидарность Ирака с Украиной и украинским народом, жесткую позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства, принципа нерушимости границ и соблюдения норм международного.



Обсудили возможные пути участия Ирака в имплементации украинской формулы мира, являющейся надежным инструментом остановки войны, а также взаимодействие в гуманитарной сфере. Благодарны Ираку за поддержку Украины в рамках международных организаций, в частности, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.



Пригласил Премьер-министра Ирака посетить Украину с визитом с целью обсуждения важных направлений межгосударственного сотрудничества".