



Зеленский провел Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.



"Во-первых, заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений. Во-вторых, рассмотрели дальнейший план освобождения наших территорий.



В третьих, проанализировали возможные действия противника в ближайшей перспективе.



В-четвертых, проработали вопросы обеспечения оружием и боеприпасами нашей армии по наиболее горячим направлениям. Мы контролируем ситуацию. Всё будет Украина", - сообщил глава государства.



Отметим, что после заседания Ставки Зеленский планирует созвать срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ожидается принятие фундаментальных решений.