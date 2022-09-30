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Зеленский провел Ставки Верховного Главнокомандующего
30.09.2022 12:57 Раиса Вовк

Зеленский провел Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

"Во-первых, заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений. Во-вторых, рассмотрели дальнейший план освобождения наших территорий.

В третьих, проанализировали возможные действия противника в ближайшей перспективе.

В-четвертых, проработали вопросы обеспечения оружием и боеприпасами нашей армии по наиболее горячим направлениям. Мы контролируем ситуацию. Всё будет Украина", - сообщил глава государства. 

Отметим, что после заседания Ставки Зеленский планирует созвать срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ожидается принятие фундаментальных решений.

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