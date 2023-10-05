



Зеленский провел "сильную" встречу с Макроном: о чем договорились

В четверг, 5 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.



По его словам, это была сильная встреча с лидером Франции. Они обсудили укрепление противовоздушной обороны Украины, а также безопасности Одесской области и Черного моря.



Зеленский уточнил, что это является критически важным для стабильности всей нашей Европы и мира.



"Мы вместе работаем над этой целью. Все наши предыдущие договоренности по укреплению обороны Украины воплощаются в жизнь. Будет еще больше хороших новостей для наших воинов. Спасибо президенту Макрону и французскому народу за твердую и постоянную поддержку Украины", - сказал президент Зеленский.



Напомним, 5 октября Зеленский совершил первую поездку в Испанию с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.



В настоящее время в Гранаде проходит саммит Европейского политического сообщества. Президент также участвует в заседании. В частности, ожидается, что Владимир Зеленский проведет двусторонние встречи с союзниками Украины, во время которых будет поднимать вопрос усиления противовоздушной обороны нашей страны.