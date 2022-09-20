



Зеленский провел с Эрдоганом телефонные переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня, 20 сентября, телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



Как рассказал Зеленский на своей странице в Twitter, разговор касался актуальных вопросов безопасности. Других подробностей разговора украинский лидер не раскрыл.



О разговоре глав Украины и Турции пишут и турецкие СМИ. В частности, агентство "Анадолу" отметило, что телефонный звонок состоялся перед выступлением Эрдогана на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Других подробностей турецкие СМИ также пока не раскрывают.



Отметим, что этому разговору также предшествовало объявление оккупантов о проведении так называемых "референдумов" о присоединении захваченных территорий Украины к России. Как известно, Эрдоган не раз призывал лидеров Украины и России к переговорам, а также обвинял Запад в эскалации конфликта.