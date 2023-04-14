



Зеленский провел переговоры с премьер-министром Британии Сунаком

В пятницу, 14 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.



"Говорили о ситуации на фронте, наших оборонных нуждах и усилении поддержки, о планируемых международных мероприятиях. Поблагодарил за осуждение бесчеловечной казни украинского воина. Совместно должны остановить агрессора и положить конец террору", – написал Зеленский в Telegram.



В свою очередь телеканал Sky News сообщает, что Сунак в разговоре с Зеленским отреагировал на видео с казнью украинского военнопленного.



"Видео, на котором обезглавливают украинского солдата, является "ужасным", и должны быть "привлечены к ответственности", - сказал президенту Украины Риши Сунак.



Также британский премьер отдал должное усилиям украинских военных в Бахмуте, когда два лидера обсуждали последние события на фронте. В конце разговора Зеленский и Сунак договорились "оставаться на связи".



Ранее сообщалось, что Великобритания готова предоставить Украине дополнительные 500 млн долларов кредитных гарантий, доведя общую сумму в этом году до $1 млрд.