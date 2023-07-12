



Зеленский прокомментировал помощь Израиля Украине

Президент Владимир Зеленский неоднократно приглашал премьер-министра Израиля Беньямина Нетаниягу посетить Украину.



Об этом он заявил во время брифинга по результатам саммита НАТО в Вильнюсе.



"Я господина Нетаниягу пригласил. Во-вторых, я приглашал и двух других премьеров, которые были до господина Нетаниягу. Пока премьеры разные, а результат одинаков", - заявил Зеленский.



Он отметил, что аналогично происходит и с системами ПВО, которые Израиль может предоставить Украине для защиты от российских ракетных ударов.



"Что касается систем ПВО, которые мы просили у наших партнеров из Израиля. Просили мы с начала войны, но примерно так же, как с премьерами, месяцы прошли – результата нет", - сказал президент Украины.

