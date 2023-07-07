



Зеленский продолжает поездку: после Чехии отправится в Словакию

Президент Украины Владимир Зеленский отправится с официальным визитом в Словакию после посещения Болгарии и Чехии. Об этом говорится в сообщении главы государства. .



Украинский лидер в Братиславе встретится с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Людовитом Одором и главой Национального Совета Борисом Колларом.



"Вместе с нашим надежным соседом говорим о конкретной оборонной поддержке и евроатлантической интеграции Украины, саммите НАТО и формуле мира, двустороннем сотрудничестве, энергетической безопасности", - написал Зеленский.



Напомним, что 6 июля Зеленский посетил столицу Болгарии Софию. Там он провел переговоры с президентом Руменом Радевым, премьер-министром Николаем Денковым, а также чиновниками, парламентариями, политиками и журналистами.



В Софии также была подписана Совместная декларация по евроатлантической интеграции Украины. К тому же, Зеленский публично раскритиковал своего болгарскую коллегу Радева из-за его позиции по поводу войны РФ против Украины.



В Праге Зеленский встретился с президентом Петром Павелом и премьером Петром Фиалой. В частности, Чехия объявила о помощи Украине с обучением пилотов на истребителях F-16 и решила подарить штурмовые вертолеты. К тому же, премьер Фиала отметил, что Украина может рассчитывать на голос Чехии в поддержке стремления к вступлению в Альянс.