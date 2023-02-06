



Зеленский продлит военное положение и мобилизацию в Украине

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении указов президента о продлении срока действия военного положения и о продлении срока проведения общей мобилизации. Об этом сообщает говорится в проектах законов от 6 февраля 8419 и 8420.



Согласно проектам, военное положение и мобилизацию продлят еще на 90 дней после 19 февраля.



В последний раз Рада продляла военное положение и мобилизацию на три месяца - до 19 февраля.



Напомним, Украина ввела режим военного положения утром 24 февраля 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения. После этого Рада продлила военное положение на 30 дней, а затем еще на 30 дней - до 25 мая.



Затем военное положение продляли на 90 дней - до 23 августа, до 21 ноября и до 19 февраля 2023 года.



Согласно закону о военном положении, на территории Украины может вводиться обязательная трудовая повинность, отчуждение личного имущества, ограничение на передвижение, комендантский час, запрет на торговлю оружием и алкоголем, запрет на массовые мероприятия и забастовки, ограничение работы средств связи и интернета, а также запрет военнообязанным менять место жительства.