



Зеленский призвал Южную Корею предоставить Украине системы ПВО, - СМИ

Президент Владимир Зеленский надеется, что Южная Корея предоставит Украине оборонительную военную технику, такую как зенитные системы, необходимую для отражения атак РФ. Об этом глава украинского государства заявил в интервью южнокорейской ежедневной газете Chosun Ilbo.



Так, Владимир Зеленский выразил признательность за обещание Южной Кореи отправить Украине машины для разминирования и гуманитарную помощь на общую сумму около 230 млн долл. Вместе с тем в общении с журналистами в Киеве президент отметил, что Украине нужны системы ПВО и раннего предупреждения.



"Мы осознаем, что существует несколько ограничений по поддержке вооружений. Однако я считаю, что корейские принципы не должны применяться к оборонным системам и оборудованию для защиты энергосистем (что Корея пока не поддерживает)", - сказал украинский лидер, и обратил внимание на то, что зенитные комплексы - это сугубо оборонная техника, а не оружие.



"Для восстановления Украины "Небесный Щит" должен существовать. Мы искренне надеемся, что Корея поддержит нас в этой области. Кроме того, есть система раннего предупреждения, которая предупреждает о российских авиаударах, также нуждающихся в помощи от Южной Кореи", - заявил глава государства.



Отметим, что Южная Корея является крупным экспортером оружия. Страна до сих пор исключала возможность отправки летального вооружения в рамках помощи для Украины, ссылаясь на деловые связи с РФ и влияние Москвы на КНДР, несмотря на растущее давление со стороны Вашингтона и Европы с целью поставок оружия, напоминает РБК-Украина. Президент Юн Сок Ель в апреле указал на возможность перемен. В частности, он заявил в интервью Reuters, что Сеулу может быть трудно продолжать оказывать только гуманитарную и финансовую помощь, если Украина столкнется с крупномасштабным атаками на мирных граждан или из-за "ситуации, которую международное сообщество не может смириться".



Впервые Зеленский и Ель встретились в мае на полях саммита лидеров G7 в Японии, после чего Сеул пообещал предоставить Украине оборудование для разминирования и дополнительную гуманитарную помощь.



Президент Украины также запросил у Сеула военную поддержку в видеообращении к южнокорейским законодателям в апреле, включая бронетехнику, а также зенитные, противотанковые и противокорабельные вооружения.



Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Йоль на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Сеуле заявил, что Сеул "тщательно изучит" список вооружений, которые пригласил президент Владимир Зеленский.



А в мае издание Wall Street Journal сообщало, что Южная Корея направила в Украину сотни тысяч снарядов.