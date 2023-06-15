



Зеленский призвал Швейцарию разрешить реэкспорт оружия в Украину

Швейцарии необходимо разрешить реэкспорт оружия в Украину. Это будет жизненно важный шаг для нашей страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Швейцарии, передает Reuters.



"Я знаю, что в Швейцарии обсуждается вопрос об экспорте военного снаряжения для защиты и обороны Украины. Это было бы жизненно важно. Нам нужно оружие, чтобы мы могли восстановить мир в Украине", - подчеркнул глава государства.



Стоит заметить, что в Швейцарии сейчас действуют правила, согласно которым любой стране, которая покупает швейцарское оружие, запрещено реэкспортировать его сторонам в конфликте.



При этом в ноябре прошлого года страна ввела специальное эмбарго на поставку боеприпасов в Россию или Украину.



8 июня верхняя палата парламента Швейцарии одобрила реэкспорт оружия в Украину. Но для вступления в силу такого нововведения его должен поддержать и Национальный совет (нижняя палата парламента).