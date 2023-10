Зеленский призвал мировых лидеров посетить Израиль и поддержать людей

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам с призывом посетить Израиль и продемонстрировать свою поддержку людям.



"Об Израиле. Я вспоминаю первые дни полномасштабной войны России против Украины. Это была самая страшная трагедия, много людей погибло. Было очень важно не чувствовать себя в полном одиночестве", – заявил глава украинского государства.



"Ощущение поддержки может помочь вам спасти вашу страну, людей и жизни", – убежден он.



"Вот почему я призываю всех лидеров посетить Израиль и продемонстрировать свою поддержку людям. Я говорю не о каких-то институтах, а о поддержке людей, которые пострадали от террористических атак и умирают сегодня", – говорится в обращении Президента Украины к лидерам цивилизованного мира.



В сети Х (бывший Twitter) Владимир Зеленский также написал: "Террористы, такие как Путин или ХАМАС, стремятся держать свободные и демократические страны в качестве заложников. И они хотят власти над теми, кто ищет свободы. Террористы не изменятся. Они просто должны проиграть. А это значит, что мы должны победить".

Terrorists like Putin or Hamas seek to hold free and democratic nations as hostages. And they want power over those who seek freedom. The terrorists will not change. They just must lose. And that means we must win.