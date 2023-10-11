



Зеленский призвал мировых лидеров посетить Израиль и поддержать людей

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам с призывом посетить Израиль и продемонстрировать свою поддержку людям.



"Об Израиле. Я вспоминаю первые дни полномасштабной войны России против Украины. Это была самая страшная трагедия, много людей погибло. Было очень важно не чувствовать себя в полном одиночестве", – заявил глава украинского государства.



"Ощущение поддержки может помочь вам спасти вашу страну, людей и жизни", – убежден он.



"Вот почему я призываю всех лидеров посетить Израиль и продемонстрировать свою поддержку людям. Я говорю не о каких-то институтах, а о поддержке людей, которые пострадали от террористических атак и умирают сегодня", – говорится в обращении Президента Украины к лидерам цивилизованного мира.



В сети Х (бывший Twitter) Владимир Зеленский также написал: "Террористы, такие как Путин или ХАМАС, стремятся держать свободные и демократические страны в качестве заложников. И они хотят власти над теми, кто ищет свободы. Террористы не изменятся. Они просто должны проиграть. А это значит, что мы должны победить".