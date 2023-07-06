



Зеленский призвал мир не упустить момент: когда Путин слаб, нужно давить на него

Пригожина поддержала половина России - Зеленский



Владимир Зеленский оценил изменения в российском обществе из-за мятежа ЧВК Вагнер

Владимир Путин допустил историческую ошибку, начав наступление на Украину, отметил президент.



Военный мятеж руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина поддержали 18 или 19 регионов России, а 21 регион - действующего президента РФ Владимира Путина. то ярко демонстрирует разбалансированные настроения в обществе страны-агрессора. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN.



Он отметил, что стремительное продвижение "вагнеровцев" вглубь России и захват некоторых регионов свидетельствует, в частности, о том, что Путин уже не контролирует ситуацию в стране.



"Мы видим очень интересную аналитику: половина России поддержала Пригожина, половина России поддержала Путина. 18 или 19 регионов России конкретно поддержали действия Пригожина, и 21 регион конкретно поддержал Путина. Еще некоторые регионы балансировали - не знали, кого поддержать. Мы видим следующие процессы: половина людей в России колеблется", - заявил Зеленский.



Он добавил, что нынешний президент России - "другой по мощи человек": "Человек старый, неэнергичный. Человек, который не контролирует процессы".



Зеленский подчеркнул, что Путин допустил историческую ошибку, начав наступление на Украину. "Это наступление породило все остальное: силу "вагнеровцев", ведомость Пригожина, неконтролируемость в России. К этому привело полномасштабное вторжение", - аргументировал он.



Президент подчеркнул, что именно в этот момент, когда Путин слаб, миру нужно давить на него.