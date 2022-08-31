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Зеленский призвал ЕС заблокировать все российские госканалы
31.08.2022 20:36 Раиса Вовк

Зеленский призвал ЕС заблокировать все российские госканалы

Президент Владимир Зеленский призвал государства Европейского Союза запретить на своей территории российские государственные СМИ и пропагандистов. Об этом Зеленский заявил во время своего выступления на Forum 2000 в Праге.

"Ни один российский торговец пропагандой не должен оставаться на территории ЕС. Ни одному российскому государственному телеканалу нельзя разрешать и дальше работать на территории ЕС", – заявил он.

Напомним, в начале марта по решению Совета ЕС в Евросоюзе безотлагательно запретили работу российских пропагандистских телеканалов RT/Russia Today и Sputnik. Позже этот список пополнили Rossiya24, TV center International и RTR Planeta.

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