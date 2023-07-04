



Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО незамедлительно

Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского лидера Джо Байдена незамедлительно пригласить Украину в НАТО. Об этом он заявил в

в интервью CNN, полная версия которого еще не опубликована.

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"Он - за то, чтобы мы в будущем были в НАТО. Прямо сейчас (необходимо официальное приглашение в НАТО – ред.), это очень важно", - цитирует CNN Зеленского.



По мнению Зеленского, именно президент США - тот человек, который принимает решение касательного того, будет Украина в НАТО, или нет.



Зеленский также отметил, что он понимает, что в реальности Украина не сможет вступить в Альянс, пока идет война, но приглашение будет очень важным сигналом и стимулом для украинских солдат.



Отметим, что если Украина получит официальное приглашение в НАТО, то, вероятно, это произойдет на саммите в Вильнюсе. Он пройдет с 11 по 12 июля в столице Литвы. Известно, что его посетит Джо Байден.



В Офисе Президента, в свою очередь, назвали условие, при котором Зеленский посетит саммит в Вильнюсе. Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина готова немедленно подписать протокол о вступлении в НАТО.