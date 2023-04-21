



Зеленский принял приглашение Столтенберга – он лично будет на саммите НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил Президента Украины Владимира Зеленского на летний саммит Альянса в Вильнюсе. Глава украинского государства принял это приглашение и намерен принять личное участие в саммите. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед заседанием Комиссии в формате "Рамштайн" в Германии.



"Я обсудил с Зеленским приготовление к июльскому саммиту в НАТО, я пригласил его, и я рад, что (Зеленский, – ред.) принял приглашение и посетит саммит", – сказал Столтенберг.



По словам генсека Альянса, на саммите должны подтвердить поддержку Украины столько, сколько нужно, и принять многолетнюю программу, которая поможет Украине перейти от советских стандартов и доктрин к НАТОвским.



Стоит отметить, что саммит стран НАТО пройдет в Вильнюсе (столице Литвы) 11-12 июля.



В четверг, 20 апреля, Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил Киев и встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.



Он подтвердил, что будущее Украины в альянсе, поэтому НАТО сделает все, чтобы это стало возможным.