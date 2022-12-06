



Зеленский приехал на передовую на Донбасс и поздравил ВСУ

Президент Владимир Зеленский сегодня, 6 декабря приехал на Донбасс, где сейчас идут самые ожесточенные бои. Он записал видеоприветствие украинским защитникам из Славянска.



Отметим, что президент опубликовал видео рядом со стелой на въезде в Славянск, который находится не так далеко от линии фронта.



"Традиционно я встречаю этот день на передовой с нашими бойцами. Сегодня мы на Донбассе. Зона боевых действий стала больше, борьба тяжелее, а цена выше", - сказал президент.



В свою очередь он подчеркнул, то, что остается неизменным, устойчивым, стальным - это отвага, выдержка, воля украинских сил, а значит - наша свобода.



"Ваша несокрушимость, а значит наша независимость. Ваша победа и наша благодарность за это. Ваше мужество и наша гордость за это, мы гордимся нашими Сухопутными войсками, нашими Воздушными силами, гордимся Военно-морскими силами, гордимся нашими Силами специальных операций, гордимся нашими Десантно-штурмовыми войсками, гордимся всеми, гордимся Вооруженными Силами Украины", - заявил Зеленский.



Глава государства акцентировал, что сегодня не просто День Вооруженных Сил Украины, а год ВСУ.



Зеленский добавил, кто-то называл себя "второй армией мира", а теперь все видят, у кого первое место и подчеркнул, что путь свободной Украины лежит через свободные Донецк, Луганск и Крым.



