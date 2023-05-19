



Президент Украины прибыл в Саудовскую Аравию с первым в истории визитом

Президент Украины прибыл в Саудовскую Аравию для участия в саммите Лиги арабских государств, где Владимир Зеленский выступит с речью. Это первый визит украинского лидера в Саудовскую Аравию в истории. После - участие президента Зеленского в саммите G7, который начался в Японии. Правда, в каком формате, - онлайн или лично прилетит - до сих пор не понятно.



А пока саммит Лиги арабских государств.

"Прибыл в Саудовскую Аравию. Выступлю на саммите Лиги арабских государств", - написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По словам главы государства, также он встретится с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом и проведет другие двусторонние переговоры.

"Наши приоритеты - возвращение всех политзаключенных Крыма и временно оккупированных территорий, возвращение всех пленных и незаконно депортированных, представление нашей "формулы мира", к реализации которой необходимо привлечь как можно больше государств, обеспечение энергетической безопасности следующей зимой", - отметил Зеленский.

Президент назвал еще один приоритет, а именно - защиту мусульманского сообщества Украины.

Вместе с главой государства в Саудовской Аравии находится и Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа.

"Крым первым пострадал от российской оккупации, и большинство из тех, кто подвергается репрессиям в оккупированном Крыму, - мусульмане", - подытожил Зеленский.





Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак также сообщил о визите в Саудовскую Аравию

"Вместе с президентом Владимиром Зеленским и командой сегодня находимся с визитом в Королевстве Саудовская Аравия", - написал Андрей Ермак в своем Telegram-канале, подчеркнув, что это "первый подобный визит в истории".

"Наша цель - укрепление двусторонних отношений и связей Украины с арабским миром. Будем говорить о возвращении наших людей, в частности, детей, "формуле мира" президента, энергетическом сотрудничестве, экологии и других важных вещах", - сообщил Ермак.







Дальше на саммит в G7?

В пятницу информагентство Bloomberg написало о том, что Президент Украины Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию для участия в саммите Лиги арабских государств, после чего полетит в Японию, где уже стартовал саммит "Большой семерки". “Зеленский улетит на военном самолете США в Японию после остановки в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств”, - сообщили журналисты.



О личном участии Зеленского на саммите G7 написали ряд западных СМИ, ссылаясь на анонимные источники. Ожидается, что Президент прибудет в Хиросиму уже завтра.

Подтвердил личное участие Президента Украины в саммите G7 и секретарь СНБО Алексей Данилов, однако позже пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщила, что глава государства присоединится к встрече лидеров G7 в онлайн-режиме.