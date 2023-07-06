



Зеленский прибыл в Чехию: встреча двух президентов (видео)

Вечером 6 июля после визита в Болгарию Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Чехию. В Праге его торжественно встретил чешский коллега Петер Павел. Это – первый визит главы украинского государства в Чехию с начала полномасштабного вторжения РФ и первый лично для Владимира Зеленского.



Спецсамолет правительства Чехии с главой украинского государства приземлился в пражском аэропорту Рузине, сообщает Чешское телевидение.



Самолет с Зеленским вылетел из Софии в 19:21 и приземлился в Праге в 20:54 по киевскому времени. Его сопровождали два истребителя Gripen; чешское телевидение опубликовало кадры их пролета.





Фото: Telegram

После приземления Зеленский отправился в Пражский град – резиденцию президента Чехии, где

его торжественно встретил чешский коллега Петер Павел. Соответствующее видео опубликовано на официальных страницах главы украинского государства в социальных сетях.



"Официальная церемония встречи с президентом Чешской Республики Петром Павелом", – говорится в подписи под видео.







"Продолжил осуществлять рабочие международные визиты. Вечером прибыл с визитом в Чехию", – написал глава государства в своем

Telegram

-канале.



Владимир Зеленский отметил, что проведет предметные переговоры с президентом Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой, главами Сената и Палаты депутатов парламента Милошем Выстрчилом и Маркетой Пекаревой Адамовой.

"В центре внимания – оборонная поддержка, европейская и евроатлантическая интеграция Украины и Вильнюсский саммит НАТО, ситуация вокруг ЗАЭС, реализация Формулы мира, восстановление Украины", – отметил также он.

Президент Чехии Петер Павел встретил Президента Украины Владимира Зеленского





"Визит украинского президента имеет целью выразить благодарность за поддержку, которую Чешская Республика оказывает Украине с начала российской агрессии, и заверить, что эта поддержка будет продолжаться", – цитирует канцлярию президента Чехии Европравда.

Ожидается, что на встрече тет-а-тет президенты Украины и Чехии скоординируют свои позиции накануне саммита НАТО в Вильнюсе, где будут обсуждаться, среди прочего, гарантии безопасности для Украины.

Как сообщал

Mignews.ua

, президент Владимир Зеленский

посещал Болгарию

в основном для того, чтобы встретиться с пронатовской и проевропейской администрацией премьер-министра Николая Денкова, которая поддерживает экспорт оружия в Украину, а также изучает способы продажи гражданского ядерного оборудования.



Темами переговоров, в частности, стали оборонное сотрудничество, украинская формула мира и общие возможности в Черноморском регионе. В ходе визита также была заключена совместная декларация о поддержке членства Украины в НАТО.